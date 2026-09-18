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Тульский областной союз потребительских обществ поддержал демографическую инициативу губернатора

Тульский областной союз потребительских обществ поддержал демографическую инициативу губернатора

В апреле губернатор Тульской области Дмитрий Миляев положил начало реализации новой демографической инициативы.

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