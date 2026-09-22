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Царьград

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В Ростове загорелась квартира на улице Содружества, жителей эвакуировали

В Ростове загорелась квартира на улице Содружества, жителей эвакуировали

Пожар в квартире дома № 39/2 на улице Содружества в Ростове-на-Дону охватил 25 квадратных метров, жителей эвакуировали, пострадавших нет.

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