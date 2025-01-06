Пресса США: Италия намерена заключить контракт с SpaceX

Италия ведет переговоры с SpaceX, компанией Илона Маска, относительно контракта на предоставление безопасных телекоммуникационных услуг для итальянского правительства, сообщило в воскресенье агентство Bloomberg News.
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