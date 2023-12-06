В ТПУ работают над биотопливом на кулинарных отходах и растительных маслах

Работа установки Фишера. Пресс-служба ТПУ Передовая инженерная школа в составе Томского политеха активно ведет работу над перспективным биотопливом, в основе производства которого лежат растительные масла, а также различные кулинарные отходы.
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