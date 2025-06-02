Противник мог позаимствовать идею с дронами из фургонов у разработчиков компьютерной игры Кадр из компьютерной игрыГлава МИД России созвонился с госсекретарём США.
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Противник мог позаимствовать идею с дронами из фургонов у разработчиков компьютерной игры Кадр из компьютерной игрыГлава МИД России созвонился с госсекретарём США.
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