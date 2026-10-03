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Регионы России

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NZZ выдвинула версию о причастности России к незаконным проникновениям в дома финских депутатов

NZZ выдвинула версию о причастности России к незаконным проникновениям в дома финских депутатов

В статье описываются малозаметные следы вторжения: незапертая дверь, несмыттая вода в туалете, включённый свет.

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