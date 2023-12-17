К 2030 году японское предприятие TSMC будет на 60 % полагаться на поставки местных партнёровУстановка оборудования в корпусах японского совместного предприятия TSMC, Sony и Denso началась в позапрошлом месяце, и первые чипы для своих клиентов оно должно начать выпускать в конце следующего года.