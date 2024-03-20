Nature: накопление жира в клетках мозга может быть причиной болезни Альцгеймера

Ученые из Стэнфордского университета (США) предположили, что при развитии болезни Альцгеймера токсичные белки (амилоид и тау) в мозге вызывают накопление жировых капель внутри нейронов, что в конечном итоге приводит к их дисфункции.
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