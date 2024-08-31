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Мэрия хочет ликвидировать самарское МП "Жилсервис"

Мэрия хочет ликвидировать самарское МП "Жилсервис"

Ранее власти пытались спасти управляющую компанию от банкротства.В Самаре было принято важное решение о ликвидации муниципального предприятия "Жилсервис".

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