10 лет со дня создания национального перестраховщика России

Российская Национальная Перестраховочная Компания (РНПК) отмечает 10-летие с момента получения от Банка России лицензии на осуществление перестраховочной деятельности.
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