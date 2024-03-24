Александр Цыбульский: «Трагедия в Подмосковье нас сплотила»

Губернатор Архангельской области вместо подведения итогов недели высказался в своем телеграм-канале о случившемся теракте в «Крокус Сити Холле»Губернатор Архангельской области вместо подведения итогов недели высказался в своем телеграм-канале о случившемся теракте в «Крокус Сити Холле»«Сегодня нарушу привычный график и не стану подводить итоги рабочей недели.