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Регион 29

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Александр Цыбульский: «Трагедия в Подмосковье нас сплотила»

Губернатор Архангельской области вместо подведения итогов недели высказался в своем телеграм-канале о случившемся теракте в «Крокус Сити Холле»Губернатор Архангельской области вместо подведения итогов недели высказался в своем телеграм-канале о случившемся теракте в «Крокус Сити Холле»«Сегодня нарушу привычный график и не стану подводить итоги рабочей недели.

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