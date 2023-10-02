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Забудьте об этих привычках раз и навсегда: Врач предостерегла от "убийства" щитовидной железы

Забудьте об этих привычках раз и навсегда: Врач предостерегла от "убийства" щитовидной железы

Надежда Чернышова рассказала, чем опасен дефицит йодосодержащих продуктов и бесконтрольный приём добавок с йодомВрач-терапевт Надежда Чернышова предупреждает, что работа щитовидной железы может быть нарушена из-за неправильного питания.

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