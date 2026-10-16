Япония готовится отправить к спутникам Марса миссию Martian Moons eXploration, или MMX. Проект призван приблизить учёных к ответу на один из главных вопросов планетологии: как появился Фобос — крупнейший из двух спутников Красной планеты.
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