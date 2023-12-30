Эдриан Ньюи: «В 2010-м у «Ред Булл» было такое же преимущество по скорости, как в 2023-м, пожалуй, но подводила надежность»

В 2023 году творение Эдриана Ньюи принесло «Ред Булл» рекордную 21 победу в 22 гонках. Тем не менее, конструктор затруднился с ответом на вопрос, получил ли он наибольшее удовлетворение в своей карьере от успехов RB19.