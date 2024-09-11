Нового начальника алтайского МВД попросили лучше бороться с киберпреступлениями

Еще одним важным направлением работы полиции министр Владимир Колокольцев назвал противодействие наркоугрозе Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев отметил, что в Алтайском крае стало меньше преступлений против жизни и здоровья, однако продолжает расти количество киберпреступлений, сообщает МВД РФ.
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