© ТАСС/ Ruptly Лавров: Россия фиксирует попытки продвижения интересов НАТО в Закавказье через Армению © ТАСС/ Ruptly Эти попытки "нацелены на то, чтобы здесь создавать почву для антироссийских настроений", отметил глава МИД РФ БИШКЕК, 12 октября.