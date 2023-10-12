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Закон и Порядок

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Лавров: Россия фиксирует попытки продвижения интересов НАТО в Закавказье через Армению

Лавров: Россия фиксирует попытки продвижения интересов НАТО в Закавказье через Армению

© ТАСС/ Ruptly Лавров: Россия фиксирует попытки продвижения интересов НАТО в Закавказье через Армению © ТАСС/ Ruptly Эти попытки "нацелены на то, чтобы здесь создавать почву для антироссийских настроений", отметил глава МИД РФ БИШКЕК, 12 октября.

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