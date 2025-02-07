и Польшу с Прибалтикой пока спасает только нечеловеческая выдержка Путина. Mysl Polska | Польша: "От образа "польского пана" ничего не осталось.
Mysl Polska | Польша в глазах России - просто шавка
Комментарии
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Eduard
Его человечность Путина нам боком выходит.Конфликт 10 лет назад бы прекратился,если бы силуюк самой Европе применил! И никаких санкций! А теперь век будим на Украине воевать!
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1 д.
Eduard
И Прибалтику вернуть не сложно,а Европу стращать ядерным оружием!
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1 д.
Eduard
А Польша сразу немцам сдалась,что удивительно они немецкую землю прихватили словно победили Германию они,а не мы)
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1 д.
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