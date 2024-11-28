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Царьград

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Чуть не отправивший пассажиров к китам капитан объяснил, почему в его крови нашли алкоголь

Чуть не отправивший пассажиров к китам капитан объяснил, почему в его крови нашли алкоголь

Сам капитан заявляет, что в момент ЧП был трезвКапитан лодки "Боец", перевернувшейся 27 ноября Баренцевом море неподалёку от Териберки Мурманской области, мог быть нетрезв.

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