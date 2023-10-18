Фомин день 19 октября: история и традиции праздника, что можно и что нельзя делать в этот день, народные приметы Олеся Натаго19 октября, в соответствии с церковным календарем, верующие чтут память святого апостола Фомы.
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