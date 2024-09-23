Родители четверых детей, погибших в Красноярском крае, пришли в сознание. Как им удалось выжить после семейного ужина?

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Старший помощник руководителя Главного следственного управления СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия Юлия Арбузова сообщила, что родители четверых детей, погибших после семейного ужина в селе Красная Сопка, пришли в сознание утром 23 сентября.