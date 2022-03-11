Осака о первом круге Индиан-Уэллс: «Мне казалось, что я борюсь за жизнь. Я играла против соперницы и против ветра»

Экс-первая ракетка мира Наоми Осака прокомментировала ветер во время матча против Слоун Стивенс в Индиан-Уэллс.

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