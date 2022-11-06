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Глава ПИР-Центра: Запад прислушался к заявлению РФ о ядерной войне

Глава ПИР-Центра: Запад прислушался к заявлению РФ о ядерной войне

Профессор МГИМО МИД России, основатель и директор ПИР-Центра Владимир Орлов заявил, что Запад прислушался к заявлению России о недопущении ядерной войны, однако информационная война против России в этом контексте продолжится, передает РИА Новости.

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