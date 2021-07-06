Москва подала заявку на проведение Всемирной универсальной выставки

Фото М. Денисова. Mos.ruМосква подала заявку на проведение «Экспо-2030». На Всемирной универсальной выставке страны-участницы презентуют свои последние разработки в области технологий и науки, культурные достижения и новые архитектурные шедевры.
Фото М. Денисова. Mos.ruМосква подала заявку на проведение «Экспо-2030». На Всемирной универсальной выставке страны-участницы презентуют свои последние разработки в области технологий и науки, культурные достижения и новые архитектурные шедевры.
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