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Москва подала заявку на проведение Всемирной универсальной выставки

Москва подала заявку на проведение Всемирной универсальной выставки

Фото М. Денисова. Mos.ruМосква подала заявку на проведение «Экспо-2030». На Всемирной универсальной выставке страны-участницы презентуют свои последние разработки в области технологий и науки, культурные достижения и новые архитектурные шедевры.

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