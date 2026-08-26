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AutoRacer: Ferrari на Гран При Италии посвятит болиды Михаэлю Шумахеру

FerrariЗаводская команда Ferrari в Формуле 1 свой домашний Гран При Италии в 2026 году проведёт в особой ливрее болидов Ferrari SF-26, которые будут отсылать к 30-летию дебюта в итальянском коллективе Михаэля Шумахера.

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