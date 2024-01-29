Петербуржец напал на ребенка-инвалида и попытался задушить его полотенцем

Житель Петербурга напал на ребенка-инвалида. Следственный комитет возбудил уголовное дело.Как стало известно «Аргументам недели», в Петербурге задержали 24-летнего молодого человека после сообщения о нападении на 10-летнего мальчика.
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