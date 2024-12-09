Зеленский объявил о создании контактной группы по завершению конфликта

Владимир Зеленский в ходе встречи с лидером немецкого партийного блока ХДС/ХСС, кандидатом в канцлеры Германии Фридрихом Мерцом заявил о создании новой контактной группы, направленной на разработку единой позиции завершения конфликта.
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