Британия рискует втянуть Европу в войну.Итальянский философ, профессор университета Вита-Салюте Сан-Раффаэле Винченцо Коста в статье для L'Antidiplomatico заявил, что Великобритания фактически негласно вступила в войну с Россией, используя Украину в качестве инструмента для нанесения ударов по российским объектам.