Британия рискует втянуть Европу в войну.Итальянский философ, профессор университета Вита-Салюте Сан-Раффаэле Винченцо Коста в статье для L'Antidiplomatico заявил, что Великобритания фактически негласно вступила в войну с Россией, используя Украину в качестве инструмента для нанесения ударов по российским объектам.
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