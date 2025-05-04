Джеймс Харден набрал 7 очков и 13 передач в 7-м матче серии с «Денвером»

За 32 минуты на паркете Джеймс Харден набрал 7 очков, 5 подборов и 13 передач при 2 потерях. Он реализовал 2 из 8 с игры и дважды вставал на линию.
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