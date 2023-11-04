Минобороны РФ: более 200 военных потеряли ВСУ на купянском направлении за сутки

РИАМО - 4 ноя. Подразделения «Западной» группировки войск проводили активные боевые действия против 54-й мотопехотной и 57-й механизированной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка и Тимковки в Харьковской области, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
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