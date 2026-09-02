В Туле 12 сентября проведут фестиваль «Раскрась историю мелками»

Фестиваль в парке Белоусова завершится созданием большого рисунка с брендами Тулы, приз — подарочная карта «Площадка Драйв» на 1000 бонусов.
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