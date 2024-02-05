Как девушки оценивают парней на первом свидании и в начале общения?

В самом начале общения между мужчиной и женщиной происходит базовый анализ партнера в результате которого представительница нежного пола отдаётся, включает режим динамо или избегает продолжения коммуникации вовсе.
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