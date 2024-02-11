МИД по запросам виз зафиксировал рост интереса иностранцев к поездкам в РФ

Глава консульского департамента Министерства иностранных дел Российской Федерации Алексей Климов выступил с заявлением о том, что ведомство по запросам виз объявило о росте интереса иностранцев к поездкам в Россию.
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