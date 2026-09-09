МАГАТЭ передало ядерный вопрос Ирана в Совет Безопасности ООН

Совет управляющих МАГАТЭ передал иранский ядерный вопрос в Совет Безопасности ООН. США, Великобритания, Германия и Франция утверждают о нарушении Ираном обязательств.
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