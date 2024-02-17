Times: принц Гарри готов временно исполнять королевские обязанности ради отца

Герцог Сассекский, младший сын короля Великобритании Карла III принц Гарри выразил готовность временно исполнять королевские обязанности, чтобы поддержать своего отца, который проходит курс лечения от рака.
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