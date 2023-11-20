Названо самое стильное окрашивание на зиму

Названо самое стильное окрашивание на зимуМаксим Рокицкий, топ-стилист, партнер L'Oréal Professionnel Paris и арт-директор Парикмахерской BLK, рассказал про главное окрашивание этой зимы, которое еще долго не будет сдавать позиции и поможет сделать холодное время года по-настоящему уютным.