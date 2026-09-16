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Украинского военнослужащего будут судить за продажу шести тонн взрывчатки

Украинского военнослужащего будут судить за продажу шести тонн взрывчатки

Командование ВСУ оказало содействии в расследовании продажи военнослужащим крупной партии взрывчатки.

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