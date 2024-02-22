Горемыкин вручил госнаграды освободившим Авдеевку бойцам

Заместитель министра обороны Российской Федерации - начальник Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-полковник Виктор Горемыкин наградил бойцов 2-ой гвардейской общевойсковой армии Центрального военного округа, отличившихся при освобождении Авдеевки.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии