Вассерман напомнил о страшном предсказании для Европы из-за вулкана на Канарах

Фото из открытых источников Известный эрудит, телеведущий и политический консультант Анатолий Вассерман рассказал об угрозах природы для Западной Европы после извержения вулкана Кумбре Вьеха, ставшего катастрофой для острова Пальма на Канарах.
Фото из открытых источников Известный эрудит, телеведущий и политический консультант Анатолий Вассерман рассказал об угрозах природы для Западной Европы после извержения вулкана Кумбре Вьеха, ставшего катастрофой для острова Пальма на Канарах.
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