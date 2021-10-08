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Вассерман напомнил о страшном предсказании для Европы из-за вулкана на Канарах

Вассерман напомнил о страшном предсказании для Европы из-за вулкана на Канарах

Фото из открытых источников Известный эрудит, телеведущий и политический консультант Анатолий Вассерман рассказал об угрозах природы для Западной Европы после извержения вулкана Кумбре Вьеха, ставшего катастрофой для острова Пальма на Канарах.

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