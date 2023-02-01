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Посол Украины в ФРГ заявил о желании Киева начать дискуссию о ядерном статусе страны

Посол Украины в ФРГ заявил о желании Киева начать дискуссию о ядерном статусе страны

Украина хочет начать дискуссию о своем ядерном статусе для гарантий безопасности в регионе. Об этом в среду, 1 февраля, заявил посол Украины в Германии Алексей Макеев в интервью Deutsche Welle (DW, телерадиокомпания признана в РФ СМИ-иноагентом).

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