Налет на зубах, волосы в ушах и другие необычные симптомы болезней сердца и сосудов

Они могут возникать в местах, никак не связанных с грудной клеткой, и сильно затруднять диагностику. Дискомфорт в животе, неприятный запах изо рта, боль в челюсти, зуд по всему телу — все это необычные симптомы заболеваний сердечно-сосудистой системы.