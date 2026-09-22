СМИ: Трамп разрешит Киеву бить по России, но только «не по дизелю» США разрешат Украине бить по любым целям на территории России, но только не по.
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