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FinFax - Новости банков и вкладов

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Снижение ставок по вкладам продолжится: эксперты прогнозируют изменения

Снижение ставок по вкладам продолжится: эксперты прогнозируют изменения

Снижение ставок по депозитам ведущими банками может ускориться, и вследствие этого высокодоходные вклады скоро потеряют свою привлекательность, отметил аналитик «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер в интервью с нашим изданием.

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