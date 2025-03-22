Снижение ставок по вкладам продолжится: эксперты прогнозируют изменения

Снижение ставок по депозитам ведущими банками может ускориться, и вследствие этого высокодоходные вклады скоро потеряют свою привлекательность, отметил аналитик «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер в интервью с нашим изданием.
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