Король Таиланда Рама Х назначил на пост премьер-министра Пхетхонгтхан Чинават

Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн (Рама Х) назначил на пост премьер-министра страны лидера партии «Пхыа Тхаи» Пхетхонгтхан Чинават, кандидатуру которой на эту должность ранее утвердил таиландский парламент.
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