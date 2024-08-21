«РВ»: военные Дикой дивизии ДНР выбили ВСУ из поселка Нечаев в Курской области

Военнослужащие Дикой дивизии Донецкой народной республики (ДНР) выбили армию киевского режима из приграничного поселка Нечаев в Курской области, об этом проинформировали в Telegram-канале «Военкоры русской весны».
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