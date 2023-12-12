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Беглов заявил, что петербуржцев всегда отличала высокая гражданская сознательность

Город был инициатором многих законодательных преобразований. Губернатор Петербурга Александр Беглов и председатель Законодательного Собрания города Александр Бельский поздравили петербуржцев с Днём Конституции РФ.

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