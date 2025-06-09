БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Турция: атомная энергетика – под огнём критики депутатов

Турция: атомная энергетика – под огнём критики депутатов

Турецкая государственная компания, отвечающая за эксплуатацию и управление атомными электростанциями, подтвердила своё неучастие в строительстве атомной электростанции Аккую на побережье Средиземного моря в провинции Мерсин.

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