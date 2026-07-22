Заселились в Батуми в популярные ORBI City. Плюсы и минусы проживания Что самое главное для путешественника? Правильно, вкусно покушать и сладко поспать.
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