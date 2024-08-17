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Почему седеют волосы в молодом возрасте?

Седина на голове является привычным делом, когда речь идёт о дедушках. Как правило после 60 лет мало кто умудряется сохранить густую шевелюру чёрного цвета, но случается так, что этот процесс сильно ускоряется и однажды взглянув в зеркало 30 летний мужчина может озадачиться вопросом — а почему седеют волосы в молодом возрасте?! Давайте сегодня об этом […] Продолжить чтение: Почему седеют волосы в молодом возрасте?.

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