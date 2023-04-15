Свекр российской топ-модели Натальи Водяновой объявлен самым богатым человеком в мире

Бернар Арно (слева) возглавил рейтинг Форбс от 2023 года По версии Forbes Bernard Arnault & family (Бернар Арно и его семья) на днях стали самыми богатыми людьми в мире — у них почетного первое место https://www.
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