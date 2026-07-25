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Юрист Печников рассказал, когда содержание животных нарушает права соседей

Юрист Печников рассказал, когда содержание животных нарушает права соседей

Юрист, президент Московской юридической корпорации, член Московского клуба юристов и Московского Английского клуба Вячеслав Печников рассказал, что федеральное законодательство не устанавливает предельное количество животных в квартире.

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